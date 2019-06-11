Пьяная мать не доглядела: малыш выпал из окна в Ленинском районе Челябинска

СЕГОДНЯ 22:24 2019-06-11T22:25:53+03:00

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В Ленинском районе Челябинска снова из окна выпал ребенок. О такой трагедии мы писали ровно месяц назад, и вот ситуация повторилась. По словам очевидцев, 11 июня в 23 часа трехлетний мальчик упал с четвертого этажа общежития по ул. Гончаренко, 71.

— Мы скорее выбежали, вызвали скорую. Она приехала в течении пяти минут. Пьяная мать пришла в последнюю очередь. Начала поднимать, трясти ребенка. Было много свидетелей, — анонимно написала Челябинска в группе «Подслушано Ленинский район Челябинск».

Главный вопрос: жив ли малыш?

— Я до сих пор отойти не могу от этого ужаса. Сидела на подоконнике, услышала грохот ужасный. Смотрю: ребенок лежит. Он был без сознания, потом начал плакать. Мать его схватила, он начал снова терять сознание. Заходя в машину реанимации с ребенком, она чуть его не уронила, — рассказала Алена Прокопьева.

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ИСТОЧНИК KP.RU