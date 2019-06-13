Гибель ребенка на воде в Челябинской области может обернуться уголовным делом
Трагедию в Аше изучают следователи. Они проверяют, почему дошколенок оказался на берегу без взрослых.
Напомним, ребенок утонул в реке Сим. Вечером 12 июня его тело достали из воды. Изначально была информация, что погибшему мальчику было пять лет. Однако следователи говорят, что ему четыре.
Известно, что мальчишка с другом-сверстником гуляли возле реки без взрослых. Ребенок зашел в воду, и его понесло течением. Второй мальчик побежал за помощью, но спасти его друга не удалось.
— Назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства трагедии. После доследственной проверки станет ясно, возбуждать уголовное дело или нет, — сообщили корреспонденту «КП»-Челябинск» в пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области.
ИСТОЧНИК KP.RU