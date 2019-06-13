2019-06-13T11:49:39+03:00
Происшествия

Гибель ребенка на воде в Челябинской области может обернуться уголовным делом

Четырехлетний мальчик утонул, оказавшись в реке без взрослых
Сергей УФИМЦЕВ
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Тело ребенка нашли в 300 метрах от того места, где он залез в воду. Фото: Андрей КАРА.Тело ребенка нашли в 300 метрах от того места, где он залез в воду. Фото: Андрей КАРА.
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Трагедию в Аше изучают следователи. Они проверяют, почему дошколенок оказался на берегу без взрослых.

Напомним, ребенок утонул в реке Сим. Вечером 12 июня его тело достали из воды. Изначально была информация, что погибшему мальчику было пять лет. Однако следователи говорят, что ему четыре.

Известно, что мальчишка с другом-сверстником гуляли возле реки без взрослых. Ребенок зашел в воду, и его понесло течением. Второй мальчик побежал за помощью, но спасти его друга не удалось.

— Назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства трагедии. После доследственной проверки станет ясно, возбуждать уголовное дело или нет, — сообщили корреспонденту «КП»-Челябинск» в пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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