2019-06-14T09:01:36+03:00
Происшествия

Хлопок газа напугал жителей многоэтажки в Челябинске

Госпитализирован один человек
Андрей АБРАМОВ
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Газ выбил остекление в одной квартире. Фото: Владимир ЖитомировГаз выбил остекление в одной квартире. Фото: Владимир Житомиров
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Вечером 13 июня жителей дома по Комсомольскому проспекту, 84а в Челябинске напугал звук взрыва. В квартире на четвертом этаже выбило стекла. Оказалось, что произошел хлопок газа.

Предварительной версией инцидента стало неосторожное обращение с огнем. Якобы хозяин хранил в квартире емкости с сжиженным газом. Они то и сдетонировали.

— Мужчина пострадал. С ожогами лица и рук он госпитализирован. Его состояние удовлетворительное. Несущие конструкции дома не повреждены. Данное происшествие на жизнеобеспечение жителей не повлияло, — сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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