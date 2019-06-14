2019-06-14T13:25:38+03:00
Общество

В Магнитогорске дорогой внедорожник закидали яйцами и обсыпали мукой ради лайков

Молодые люди устроили дурацкое развлечение
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "На дорогах Магнитки"Фото: vk.com "На дорогах Магнитки"
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Инцидент произошел в среду 12 июня на парковке за торговым центром «Континент». Группа молодых людей закидала дорогую иномарку куриными яйцами, а сверху обсыпала мукой.

Прохожим парни и девушки представились активистами движения «Справедливых парковок России». Якобы, таким образом, они борются с нарушителями правил парковки. Так называемый акт возмездия молодые люди снимали на камеры мобильных. Вокруг быстро собралась толпа зевак.

Однако, когда на месте событий появился экипаж ДПС, выяснилось, что активисты липовые.

— Оказалось, что обсыпанный мукой внедорожник принадлежит одному из них. Парень предъявил полицейским документ на машину. Ребята пояснили, что устроили шоу с мукой и яйцами ради лайков в интернете, — рассказывают в социальных сетях свидетели инцидента.

Удалось ли им прославиться в сети — неизвестно. В местных пабликах «прикол» с мукой и яйцами не оценили. Магнитогорцы назвали шутку дурацкой и неостроумной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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