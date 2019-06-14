В Челябинске набирают команду пенсионеров-волонтеров

СЕГОДНЯ 18:01 2019-06-14T18:01:31+03:00

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В Челябинске стартовал уникальный социальный проект под названием «Smart-волонтер». В городе набирают людей пенсионного возраста, которые готовы освоить компьютер, а потом поделиться своими знаниями с другими, сообщает пресс-служба областного общества «Знание».

— Добровольцев научат работать с порталом Госуслуги. Им объяснят, как пользоваться приложением «Активный гражданин». Расскажут, как сохранить свои сбережения от интернет-мошенников, — рассказала КП-Челябинск помощник председателя общества «Знание» Светлана Сапина.

После этого активисты проекта смогут стать наставниками других пенсионеров.

Записать в группу может любой житель города. Главное, чтобы вам было не меньше 55 лет.

В общество «Знание» можно позвонить по телефону 8 (351) 219-69-05.

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ИСТОЧНИК KP.RU