Жители микрорайона «Парковый» в Челябинске жалуются на перебои с маршрутками
Микрорайон «Парковый», который находится в отдалении от крупных улиц Челябинска, испытывает перебои с маршрутками. Об этом жители микрорайона рассказывают в социальных сетях.
В частности, проблемы возникли с маршрутом № 52. Люди пишут, что ждать его приходится по полчаса. Самые нетерпеливые вызывают такси и едут по делам за большие деньги.
В мэрии объясняют, что перебои в работе маршруток связаны с проведением рейдов ГИББД. Полиция проверяет состояние и легальность маршруток, а в городе очень много машин работают без путевки — вот они и не выходят на линию.
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ИСТОЧНИК KP.RU