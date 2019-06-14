2019-06-14T20:31:07+03:00
Общество

Жители микрорайона «Парковый» в Челябинске жалуются на перебои с маршрутками

Ждать общественный транспорт порой приходится полчаса
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Городских автобусов еще нет, а маршруток уже не дождаться.Городских автобусов еще нет, а маршруток уже не дождаться.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Микрорайон «Парковый», который находится в отдалении от крупных улиц Челябинска, испытывает перебои с маршрутками. Об этом жители микрорайона рассказывают в социальных сетях.

В частности, проблемы возникли с маршрутом № 52. Люди пишут, что ждать его приходится по полчаса. Самые нетерпеливые вызывают такси и едут по делам за большие деньги.

В мэрии объясняют, что перебои в работе маршруток связаны с проведением рейдов ГИББД. Полиция проверяет состояние и легальность маршруток, а в городе очень много машин работают без путевки — вот они и не выходят на линию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Центр Челябинска на полдня останется без света
Для челябинцев бесплатную зарядку проведет звезда ушу
Жителям Челябинска покажут онлайн международный конкурс Чайковского
В Челябинске набирают команду пенсионеров-волонтеров
В Миассе может повториться мусорный коллапс, как в Челябинске
В Челябинске изменится схема движения троллейбусов
Премию «Призвание» вручили выдающемуся хирургу из Челябинска
СМИ: главу китайской турфирмы арестовали за туры в Челябинск вместо Чернобыля
Региональный оператор винит в мусорном коллапсе в Миассе коммунальщиков
Школьник из Магнитогорска отчитал чиновников за убитый школьный двор
Граффити-художники рисуют кита в натуральную величину у ТРК «Родник»
Стилисту из Челябинска, которая продала девственность дочери, никак не могут вынести приговор
Ура, свобода! Девятиклассники в Челябинской области сдали ОГЭ
Мужской спа-салон в центре Челябинска, к которому неоднократно были претензии, заподозрили в организации проституции
Больницам и медцентрам Челябинска очень нужны высококлассные врачи
Таможенники задержали крупную партию запрещенных гормональных таблеток в Челябинской области
Селянин избил главу деревни в Челябинской области
Алексей Текслер в Бишкеке перенимает опыт проведения саммитов
Жители Челябинска украсили цветами территорию детской областной больницы
В Магнитогорске дорогой внедорожник закидали яйцами и обсыпали мукой ради лайков
Умер экс-ректор ЧелГУ Валентин Батухтин
В Челябинске полиция задержала наркотрговцев с крупной партией героина
Избран новый мэр Копейска
В Челябинске съедутся самые титулованные фигуристы мира
Приставы Челябинской области готовы отвечать на вопросы до позднего вечера