Автолюбитель из Челябинской области предъявил водительские права, купленные в интернете
В марте этого года на ночной дороге в черте Верхнего Уфалея инспектор ГИБДД остановил для проверки легковой автомобиль. Права, которые предъявил водитель, оказались фальшивыми, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
— В ходе проверки документов установлено, что водитель ВАЗ-21099 использовал поддельное водительское удостоверение, которое он заказал в интернете. Фальшивый документ изъят. Установлено, что мужчина никогда не имел прав на управление транспортным средством данной категории, — замечают в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка документов». Мужчине грозит арест на шесть месяцев. Сейчас он дома, с горе-водителя взяли подписку о невыезде.
Уголовное дело направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU