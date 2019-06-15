2019-06-15T16:00:45+03:00
Общество

Автолюбитель из Челябинской области предъявил водительские права, купленные в интернете

За фальшивку ему грозит арест на полгода
Лидия ПЕСКОВА
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Водительские права не раз становились темой для анекдотов. Но в реальной жизни фальшивые документы порой приводят к трагедии.Водительские права не раз становились темой для анекдотов. Но в реальной жизни фальшивые документы порой приводят к трагедии.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В марте этого года на ночной дороге в черте Верхнего Уфалея инспектор ГИБДД остановил для проверки легковой автомобиль. Права, которые предъявил водитель, оказались фальшивыми, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

— В ходе проверки документов установлено, что водитель ВАЗ-21099 использовал поддельное водительское удостоверение, которое он заказал в интернете. Фальшивый документ изъят. Установлено, что мужчина никогда не имел прав на управление транспортным средством данной категории, — замечают в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка документов». Мужчине грозит арест на шесть месяцев. Сейчас он дома, с горе-водителя взяли подписку о невыезде.

Уголовное дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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