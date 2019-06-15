В Кургане мошенники собирают деньги на арт-шкафы

СЕГОДНЯ 16:34 2019-06-15T16:36:58+03:00

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В Курганской области, как и в Челябинске, стало модно расписывать металлические шкафы, в которых прячут телефонные коммуникации. Народ в восторге и готов спонсировать творческие задумки художников. Но кое-кто все же решил на этом нажиться.

В социальных сетях появились люди, которые собирают средства на роспись шкафов. Однако сами художники говорят, что сбор ведется исключительно на странице официальной группы.

— Не переводите деньги другим людям. Средства остались еще с прошлых сборов. Когда закончатся, мы объявим сбор средств в своей группе, — предупреждает автор проекта «Арт-шкафы» Денис Чумак.

Первые росписи появились в Кургане всего год назад. За это время город украсили изображение Юрия Гальцева, стилизованный портрет Максима Фадеева, герб Кургана, а также рисунки, посвященные матерям и Дню Победы. В числе последних — портрет писателя Максима Горького на улице, названной его именем.

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ИСТОЧНИК KP.RU