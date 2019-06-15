На спортивную площадку под Курганом завезли песок с трупом собаки

СЕГОДНЯ 19:32 2019-06-15T19:34:20+03:00

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На днях в поселок Альменево, что находится в Курганской области, завезли свежий песок для спортивной волейбольной площадки. Когда местные начали разгребать кучу, пошел резкий запах. В песке нашли труп собаки, сообщает корреспондент КП-Челябинск.

Местные жители рассказали, что сообщили об инциденте в сельский совет. Надеялись, что пришлют трактор. Однако помощи не дождались. В итоге спортсмены сами выгребли и отнесли на помойку вонючий песок, а оставшийся, чистый, разровняли по волейбольной площадке.

Позже глава Альменевского сельсовета Светлана Рыжкова написала по данному факту заявление местному участковому. В полиции пообещали провести проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU