Трамвай смял иномарку в Челябинске
Трамвай протаранил легковушку, выехавшую на рельсы. Авария произошла сегодня днем, 16 июня, в Тракторозаводском районе — на перекрестке ул. Горького и Ловина.
Судя по фото, опубликованным в соцсетях, основной удар пришелся на дверь со стороны водителя. Машину серьезно смяло.
— Водитель цел, пострадавших в ДТП нет, — рассказали очевидцы.
Из-за аварии на некоторое время остановилось движение трамваев в районе.
Судя по всему, водитель иномарки выехал на пути прямо перед приближающимся вагоном. Надеялся проскочить, но не рассчитал маневр.
Известно, что трамвай работал на маршруте №22.
Из-за аварии на некоторое время остановилось движение трамваев в районе. Фото: группа «ЧП ДТП Челябинск»/vk.com
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU