Трамвай смял иномарку в Челябинске

СЕГОДНЯ 13:45 2019-06-16T13:45:50+03:00

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Трамвай протаранил легковушку, выехавшую на рельсы. Авария произошла сегодня днем, 16 июня, в Тракторозаводском районе — на перекрестке ул. Горького и Ловина.

Судя по фото, опубликованным в соцсетях, основной удар пришелся на дверь со стороны водителя. Машину серьезно смяло.

— Водитель цел, пострадавших в ДТП нет, — рассказали очевидцы.

Из-за аварии на некоторое время остановилось движение трамваев в районе.

Судя по всему, водитель иномарки выехал на пути прямо перед приближающимся вагоном. Надеялся проскочить, но не рассчитал маневр.

Известно, что трамвай работал на маршруте №22.

Из-за аварии на некоторое время остановилось движение трамваев в районе. Фото: группа «ЧП ДТП Челябинск»/vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU