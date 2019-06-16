2019-06-16T14:04:30+03:00
Общество

Силовики провели зачистки на китайских фермах под Челябинском

Нескольких мигрантов выдворят на родину, остальным выписали штрафы
Сергей УФИМЦЕВ
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Полиция проверила теплицы в Аргаяшском районе, где работают мигранты. Фото: МВД.Полиция проверила теплицы в Аргаяшском районе, где работают мигранты. Фото: МВД.
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Полиция приехала с проверкой в тепличные комплексы, расположенные в Аргаяшском районе. Здесь работают мигранты. В основном, из Китая. Гастарбайтеры выращивают овощи, которые потом продают не только на Южном Урале, но и по всей стране.

За один рейд полицейские проверили 39 иностранцев. Оказалось, 10 из них нарушили режим пребывания в России, а 11 работают не по профессии, указанной в трудовом патенте.

— По решению суда трое мигрантов будут выдворены за пределы России. Их поместили в Центр временного содержания иностранных граждан, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские выписали гастарбайтерам штрафы на общую сумму 42 тыс. руб. Работодателям, которые наняли нарушителей, грозят штрафы значительно выше. По решению суда их теплицы вообще могут опечатать на два-три месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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