Детскую песочницу в Магнитогорске засыпали разбитыми тарелками
С начала лета в Интернете множатся жалобы на песочницы в Челябинской области: многие из них не видели песка уже несколько лет. Малышам играть негде! В одном из дворов Магнитогорска еще хуже:
— Вышли поиграть с ребенком в песочнице, а там разбитые тарелки! — написала жительница города в группе «ВКонтакте» и выложила фото.
Версии подписчиков группы: «дети играли в семью», «малыши в песочнице кому-то помешали». Ну и классическое: «южноуральские дети настолько суровы...»
На самом деле не понятно, зачем и кто мог это сделать. Горожане подозревают подростков-хулиганов, которым нечем заняться на каникулах.
В тот же день песочницу очистили от осколков местные дворники.
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ИСТОЧНИК KP.RU