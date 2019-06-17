2019-06-17T06:36:56+03:00
Общество

Жителей Челябинской области призывают помочь восстановить музей в нацпарке «Таганай»

Пожар уничтожил почти все музейные коллекции
Валентина ВАГАНОВА
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Сотрудники предполагают, это был поджог. Фото: Национальный парк «Таганай»Сотрудники предполагают, это был поджог. Фото: Национальный парк «Таганай»
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Южноуральцы могут присоединится к восстановлению музея природы в национальном парке «Таганай». Поздним вечером 12 июня здесь произошел крупный пожар. Деревянное здание сгорело полностью. Огонь уничтожил большинство экспонатов.

— Потери огромны. И не в материальном смысле, хотя немало имущества уничтожено и пострадало. В огне сгорели все музейные коллекции: минералы, чучела, фотографии, дневники, книги… Все это мы никогда не восстановим и не вернем, — пишут сотрудники в официальной группе нацпарка во ВКонтакте.

Региональное правительство призывает жителей помочь в формировании коллекции. Музею нужны чучела животных, обитающих на Южном Урале, коллекции камней, растений, старинные фотографии, предметы быта населяющих регион народностей и т.п.

Сейчас сотрудники музея разбирают завалы на пепелище. На днях обнаружили один из главных экспонатов — книгу с 40 тысячами подписей, которые жители области собрали в поддержку основания «Таганая». Она уцелела чудом, поскольку зал, в котором демонстрировался этот экспонат, очень пострадал.

Книга уцелела чудом. Фото: Национальный парк «Таганай»

Книга уцелела чудом. Фото: Национальный парк «Таганай»

Кроме книги из-под развалин удалось извлечь часть минералогической коллекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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