2019-06-17T08:42:13+03:00
Общество

На Кировке разбирают новогодние конструкции

Чиновники, наконец, решили, где будут храниться железные дуги
Инна КУМЕЙКО
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С часть Кировки демонтировали-таки опоры новогодней иллюминации.С часть Кировки демонтировали-таки опоры новогодней иллюминации.Фото: Инна КУМЕЙКО
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И сразу словно воздуха стало больше. На Кировке убрали, наконец, железные арки зимней иллюминации. Полгода прошло с новогодних праздников, и горожане терзались загадкой, почему металлические арки и летом «украшают» пешеходную улицу?

Глава города Владимир Елистратов заявлял, что даже не знал, что дуги кому-то мешают. В МАУ «Кировка» журналисту КПЧелябинск месяц назад сказали, что не знают, почему конструкции до сих пор стоят.

Больше других опорами возмущались уборщицы «Кировки».

— Если бы вы знали, как тяжело выметать мусор из-под бетонных опор. Невозможно вымести, — поделилась с «Комсомолкой» одна из уборщиц.

— Конструкции будут храниться на складе Управления дорожного хозяйства, — рассказал «Комсомолке» замдиректора МАУ «Кировка» Игорь Клеин.

— Что еще хорошего нам ждать на пешеходной улице? Может, уберут под землю провода? Или, наконец, демонтируют киоски? До ШОСа-то всего 400 дней.

— Трудно сказать. Осенью Кировкой начнет заниматься Комитет по имуществу и земельным отношениям администрации Челябинска. Сейчас за пешеходную улицу отвечает МАУ «Горсад им Пушкина». Придут новые люди, им и решать.

Больше всего дуги ругали уборщицы пешеходной улицы: из-под бетонных опор вымести сор невозможно. Фото: Инна КУМЕЙКО

Больше всего дуги ругали уборщицы пешеходной улицы: из-под бетонных опор вымести сор невозможно.Фото: Инна КУМЕЙКО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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