2019-06-17T20:05:57+03:00
Общество

Цвет настроенья — зеленый. Челябинцы выбрали «окраску» нового общественного транспорта

Оттенок травы и листвы горожане считают приятными для глаза
Ольга АНТОНОВА
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Быть зеленым автобусам! Фото: gubrnator74.ruБыть зеленым автобусам! Фото: gubrnator74.ru
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Жители Челябинска, проголосовав, определились с цветом нового подвижного состава муниципального общественного транспорта. Напомним, первую партию в 65 автобусов на газомоторном топливе, в том числе — низкопольных, город получит осенью. По распоряжению главы региона Алексея Текслера, из областной казны на эту задачу выделено 700 млн руб.

Горожанам предложили выбрать единый цвет новых автобусов. Цветовая монохромность общественного транспорта удобна для глаза: пассажир видит нужный ему автобус издалека. Выбирать цвет предлагалось из палитры в шесть строк: зеленый, синий, красный, желтый, оранжевый, белый.

30,12 % проголосовавших выбрали зеленый цвет.

21,47 % — красный.

17,59 % — желтый.

12,95 % — синий.

12,20 % — оранжевый.

5,61 % — белый.

Ура зеленому цвету: цвету травы, листвы, лета!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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