2019-06-18T09:55:17+03:00
Общество

Переработчики из Челябинской области за «светофорную» метку продуктов

Благодаря ей покупатели смогут различать вредные и полезные товары
Лидия ПЕСКОВА
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Покупателям станет легче находить на прилавках натуральные продукты.Покупателям станет легче находить на прилавках натуральные продукты.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Переработчики Южного Урала поддержали добровольную «светофорную» метку продуктов, которая будет применяться в России уже с октября, сообщает газета «Южноуральская панорама».

— Сочетание ветеринарной сертификации и «светофора» сделает невозможной фальсификацию продуктов, — пояснил нашим коллегам генеральный директор местного мясоперерабатывающего завода Дмитрий Мясников. — Надеюсь, новая маркировка поможет вывести производителей «фальшивок» на чистую воду. Она поможет покупателям ориентироваться в лабиринте продуктового ассортимента, сразу видеть, содержат ли продукты небезопасные ГМО, глутамат натрия, другие искусственные усилители вкуса.

По мнению бизнесмена, введение экологической маркировки вряд ли приведет к резкому повышению цен. Здоровое питание из натурального сырья во всем мире стоит дороже, это известно и без «светофора». Если наладить четкий контроль на всех стадиях производства и переработки, новая система не даст под видом натуральных продуктов просочиться на наши прилавки небезопасным для здоровья подделкам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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