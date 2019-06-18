Южноуралец, вооружившись ножом и ножницами, напал на сотрудницу интернет-кафе
В Челябинске вынесен приговор жителю Варненского района. Он признан виновным в совершении разбоя с применением оружия.
Преступление южноуралец совершил в декабре прошлого года. Мужчина зашел интернет-кафе на Комсомольском проспекте и потребовал от администратора все деньги из кассы.
- Суд установил, что налетчик приставил к шее девушки нож. Однако она оказала сопротивление — выхватила у него из рук оружие и бросила в центр зала. Тогда злоумышленник вооружился канцелярскими ножницами, приставил их к затылку потерпевшей и потребовал денежные средства. Опасаясь за свою жизнь, сотрудница кафе передала ему 38 тысяч рублей, — сообщает прокуратура Челябинской области.
Суд приговорил южноуральца к 3 годам колонии общего режима. Кроме того, осужденному придется вернуть хозяину интернет-кафе украденные из кассы деньги и возместить потерпевшей моральный вред в размере 100 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU