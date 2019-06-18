Южноуралец, вооружившись ножом и ножницами, напал на сотрудницу интернет-кафе

СЕГОДНЯ 09:56 2019-06-18T09:56:03+03:00

Испугавшись за свою жизнь, девушка отдала налетчику 38 тысяч рублей Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Изменить размер текста: A A

В Челябинске вынесен приговор жителю Варненского района. Он признан виновным в совершении разбоя с применением оружия.

Преступление южноуралец совершил в декабре прошлого года. Мужчина зашел интернет-кафе на Комсомольском проспекте и потребовал от администратора все деньги из кассы.

- Суд установил, что налетчик приставил к шее девушки нож. Однако она оказала сопротивление — выхватила у него из рук оружие и бросила в центр зала. Тогда злоумышленник вооружился канцелярскими ножницами, приставил их к затылку потерпевшей и потребовал денежные средства. Опасаясь за свою жизнь, сотрудница кафе передала ему 38 тысяч рублей, — сообщает прокуратура Челябинской области.

Суд приговорил южноуральца к 3 годам колонии общего режима. Кроме того, осужденному придется вернуть хозяину интернет-кафе украденные из кассы деньги и возместить потерпевшей моральный вред в размере 100 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU