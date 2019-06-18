2019-06-18T09:56:03+03:00
Происшествия

Южноуралец, вооружившись ножом и ножницами, напал на сотрудницу интернет-кафе

Мужчина требовал все деньги из кассы
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Испугавшись за свою жизнь, девушка отдала налетчику 38 тысяч рублейИспугавшись за свою жизнь, девушка отдала налетчику 38 тысяч рублейФото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

В Челябинске вынесен приговор жителю Варненского района. Он признан виновным в совершении разбоя с применением оружия.

Преступление южноуралец совершил в декабре прошлого года. Мужчина зашел интернет-кафе на Комсомольском проспекте и потребовал от администратора все деньги из кассы.

- Суд установил, что налетчик приставил к шее девушки нож. Однако она оказала сопротивление — выхватила у него из рук оружие и бросила в центр зала. Тогда злоумышленник вооружился канцелярскими ножницами, приставил их к затылку потерпевшей и потребовал денежные средства. Опасаясь за свою жизнь, сотрудница кафе передала ему 38 тысяч рублей, — сообщает прокуратура Челябинской области.

Суд приговорил южноуральца к 3 годам колонии общего режима. Кроме того, осужденному придется вернуть хозяину интернет-кафе украденные из кассы деньги и возместить потерпевшей моральный вред в размере 100 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Неравнодушных челябинцев приглашают в команду «Активный житель74»
В Челябинской области разыскивают 78-летнего пенсионера, страдающего потерей памяти
Переработчики из Челябинской области за «светофорную» метку продуктов
На трассе М-5 «Урал» вблизи Сима случилось лобовое столкновение фур
«Это же кормушка!»: жители Челябинска ополчились на Чистомэна за то, что он содрал пластиковую бутылку с дерева
Южноуральцы сфотографировали чудо природы — серебристые облака
Чиновницу из Челябинской области оштрафуют за несвоевременный ответ журналистам
Жителей Челябинска приглашают на презентацию книги Доктора Жени
На Южном Урале завершились соревнования по ловле на донную удочку
Южноуралец предстанет перед судом за убийство 16-летней школьницы и ее матери
Автопробег «Пекин-Париж» впервые припаркуется в Магнитогорске
ЧП в Магнитогорске: рабочего насмерть зажало между вагонами
Дети спасли от пожара детсад в Челябинской области
Улитка доехала автостопом из Крыма в Челябинск
Дикий Запад в Магнитогорске: горожан удивили жених и невеста на лошадях
Ваню Фокина пригласили в шоу «Лучше всех»
В центре Челябинска иномарка протаранила УАЗ на парковке: есть пострадавшие