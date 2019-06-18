2019-06-18T15:29:13+03:00
Общество

На челябинских улицах замечена машина охотника на ведьм

Горожане гадают: кто его вызвал?
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "Челябинск online"Фото: vk.com "Челябинск online"
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Жители Челябинска выложили в социальную сеть фото креативного автомобиля. «Лада Калина» золотистого цвета с надписью «Отлов ведьм» на борту была замечена на въезде в столицу Южного Урала.

— Это экипаж «Службы охотников на ведьм». Кого они ловят — неизвестно. Ранее такой машины не было в Челябинске, но в этом месяце ее увидели местные жители, — пишет автор поста.

Судя по всему, до Челябинска добрался знаменитый самарец Олег Красильников. Мужчина прославился на всю страну своим авто охотника за приведениями. В далеких 90-х Олег влюбился в культовый фильм, а спустя много лет, когда обычный вид «Лады Калины» ему наскучил, решился на эксперимент.

Говорят, что водитель выглядит также эпатажно, как и его автомобиль. Он носит форму с погонами и называет себя экспертом в области паранормальных явлений. Осталось выяснить, где в Челябинске живут ведьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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