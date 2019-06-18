Против челябинской студентки, насмерть сбившей пешехода, возбудили уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП на Университетской Набережной. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Трагическое происшествие произошло днем 17 июня. Студентка ЧелГУ за рулем «Мерседеса» насмерть сбила 26-летнего пешехода. Он переходил дорогу по зебре. По словам очевидцев, автоледи летела на большой скорости и попросту не успела притормозить перед нерегулируемым «пешеходником». От полученных травм парень скончался на месте.
— В настоящее время в отношении виновницы аварии проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения, — рассказали в надзорном ведомстве.
Студентке грозит наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет, либо до пяти лет лишения свободы. Родственники девушки наняли адвоката
Известно, что погибший приехал в Челябинск из Казахстана и учился в ЮУрГУ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU