Против челябинской студентки, насмерть сбившей пешехода, возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 18:52 2019-06-18T18:52:05+03:00

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Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП на Университетской Набережной. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Трагическое происшествие произошло днем 17 июня. Студентка ЧелГУ за рулем «Мерседеса» насмерть сбила 26-летнего пешехода. Он переходил дорогу по зебре. По словам очевидцев, автоледи летела на большой скорости и попросту не успела притормозить перед нерегулируемым «пешеходником». От полученных травм парень скончался на месте.

— В настоящее время в отношении виновницы аварии проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения, — рассказали в надзорном ведомстве.

Студентке грозит наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет, либо до пяти лет лишения свободы. Родственники девушки наняли адвоката

Известно, что погибший приехал в Челябинск из Казахстана и учился в ЮУрГУ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU