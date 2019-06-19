В Челябинске засняли на видео очередной коммунальный фонтан

СЕГОДНЯ 05:49 2019-06-19T05:49:20+03:00

Трубу прорвало на улице Мира. Фото: кадр с видео

Прорыв может быть связан с опрессовками

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Жители Челябинска выложили в соцсети ролик, на котором видно, как из-под земли бьет струя воды. Кадры сделаны 18 июня на улице Мира в Металлургическом районе.

— Такая ситуация повторяется из года в год, — пишут очевидцы.

Горожане шутят, что под струей можно помыть машину. В Челябинске сейчас идут гидравлические испытания — опрессовка. Прорывы труб в период отключения горячей воды, хоть и не нормальное, но довольно частое явление.

— Температура воды не более 40 градусов и не представляет опасности для людей. Тем не менее просим жителей Челябинска соблюдать осторожность и сообщать об обнаруженных случаях по телефону диспетчерской службы (351) 246-72-73, — сообщили в УСТЭК — компании, которая обслуживает отопительные системы в городе.

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ИСТОЧНИК KP.RU