В Челябинске засняли на видео очередной коммунальный фонтан
Жители Челябинска выложили в соцсети ролик, на котором видно, как из-под земли бьет струя воды. Кадры сделаны 18 июня на улице Мира в Металлургическом районе.
— Такая ситуация повторяется из года в год, — пишут очевидцы.
Горожане шутят, что под струей можно помыть машину. В Челябинске сейчас идут гидравлические испытания — опрессовка. Прорывы труб в период отключения горячей воды, хоть и не нормальное, но довольно частое явление.
— Температура воды не более 40 градусов и не представляет опасности для людей. Тем не менее просим жителей Челябинска соблюдать осторожность и сообщать об обнаруженных случаях по телефону диспетчерской службы (351) 246-72-73, — сообщили в УСТЭК — компании, которая обслуживает отопительные системы в городе.
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ИСТОЧНИК KP.RU