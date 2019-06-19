В Магнитогорске старушка выкинула кота из окна

СЕГОДНЯ 07:02 2019-06-19T07:05:29+03:00

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Соцсети Магнитогорска обсуждают жуткую историю. Местные жители рассказали о пенсионерке, которая приносит к себе в квартиру уличных кошек. Однако новые питомцы долго не задерживаются. По словам горожан, питомцев бабушка выбрасывает из окна. Об этом пишет сайт «ЧЕЛЯБИНСКСЕГОДНЯ».

— На наши вопросы говорит, что кошка ей вазу сломала и она ее решила наказать. Вышвырнула кошку с четвертого этажа. Я не сразу поняла, что с ней. Думала, что она просто мяукает, хотела вынести ей поесть. Потом слышу, уже не мяукает, думала, убежала, мне с окна не видно. Оказалось, что она умерла от болевого шока. Потом эта женщина ее в помойку выкинула, мы не успели похоронить, — поделилась очевидица в соцсетях.

Женщина рассказала, что это далеко не первая кошка, которую решила приютить старушка. Только судьбу других она не знает. Комментаторы посоветовали обратиться в полицию. Однако автор поста отказалась делать это, сообщив, что поговорила с родственниками пенсионерки, и они обещали принять меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU