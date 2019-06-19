В благоустройстве сквера на Алом поле в Челябинске примут участие заключенные

СЕГОДНЯ 11:54 2019-06-19T11:54:53+03:00

Они изготовят ограждение из чугунного литья

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Исправительная колония №2 получила заказ на изготовление ограждения для сквера на Алом поле. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области.

Двенадцать осужденных сделают 1 тысячу 147 метров декоративной ограды из чугунного литья в рамках муниципального контракта.

— Изготовление ограждений на производственных площадях Центра трудовой адаптации ИК-2 способствует не только увеличению дохода исправительного учреждения, но и дает возможность создать новые рабочие места для осужденных, — говорится в сообщении ведомства.

Благоустройство сквера на Алом поле началось в прошлом году. Большая часть работ уже сделана. В этом году решено обновить и частично воссоздать чугунное ограждение и гранитную основу под ним.

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ИСТОЧНИК KP.RU