В благоустройстве сквера на Алом поле в Челябинске примут участие заключенные
Исправительная колония №2 получила заказ на изготовление ограждения для сквера на Алом поле. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области.
Двенадцать осужденных сделают 1 тысячу 147 метров декоративной ограды из чугунного литья в рамках муниципального контракта.
— Изготовление ограждений на производственных площадях Центра трудовой адаптации ИК-2 способствует не только увеличению дохода исправительного учреждения, но и дает возможность создать новые рабочие места для осужденных, — говорится в сообщении ведомства.
Благоустройство сквера на Алом поле началось в прошлом году. Большая часть работ уже сделана. В этом году решено обновить и частично воссоздать чугунное ограждение и гранитную основу под ним.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU