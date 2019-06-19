В Магнитогорске суд отправил за решетку карманника-виртуоза

СЕГОДНЯ 12:28 2019-06-19T12:28:52+03:00

Преступник опустошал карманы и сумки настолько умело, что жертвы даже не замечали этого Фото: Анастасия БРЫЛКИНА

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В городе металлургов вынесли приговор 40-летнему местному жителю. Его обвиняли в серии краж. Преступник опустошал карманы и сумки магнитогорцев настолько умело, что жертвы даже не замечали этого.

— Так в декабре прошлого года обвиняемый заметил на остановке незнакомку, зашел за ней в салон маршрутки, достал кошелек из ее сумки и похитил 8 тысяч 650 рублей. После чего, положил кошелек обратно в сумку. На следующий день в помещении женской консультации он украл планшет стоимостью более 7 тысяч рублей из сумки, которая стояла на подоконнике. В магазине он вытащил 4 тысячи рублей из сумки мужчины, пока тот оплачивал покупки, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Когда вора задержали, выяснилось, что ранее он уже был судим за аналогичные преступления. Суд признал рецидивиста виновным в совершении шести краж. Ему назначено наказание — 3 года колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU