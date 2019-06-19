В Челябинской области 17-летняя девушка обокрала пивную

СЕГОДНЯ 13:57 2019-06-19T14:05:31+03:00

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В Златоусте из разливного магазина, расположенного по адресу квартал Северо-западный, 1-3, кто-то ночью умыкнул алкоголь и сигареты. Вор залез в магазин, когда рабочий день уже закончился, и продавцов внутри не было. Предприниматель понес убытки в 11 тысяч рублей.

Вскоре полицейские нашли воришку — 17-летнюю местную жительницу. Девушка на учете в полиции не состояла, а теперь — будет. Частью украденных товаров она воспользоваться не успела, их изъяли.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до 5 лет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU