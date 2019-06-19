Ребенка убило током в Челябинской области
Трагедия на западе Челябинской области. Неподалеку от города Миньяр погиб ребенок. По сообщениям местных жителей в соцсетях, его убило электрическим разрядом 18 июня.
— Трое парней бродили по лесу неподалеку от БЩЗ (Биянковский щебеночный завод — прим.ред.). Один залез на будку и задел высоковольтные провода, — гласят рассказы жителей во «ВКонтакте».
В следственном отделе Аши, к которому относится Миньяр, подтвердили трагедию. Сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. Уголовного дела пока нет.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU