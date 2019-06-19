Ребенка убило током в Челябинской области

СЕГОДНЯ 15:37 2019-06-19T15:37:59+03:00

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Трагедия на западе Челябинской области. Неподалеку от города Миньяр погиб ребенок. По сообщениям местных жителей в соцсетях, его убило электрическим разрядом 18 июня.

— Трое парней бродили по лесу неподалеку от БЩЗ (Биянковский щебеночный завод — прим.ред.). Один залез на будку и задел высоковольтные провода, — гласят рассказы жителей во «ВКонтакте».

В следственном отделе Аши, к которому относится Миньяр, подтвердили трагедию. Сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. Уголовного дела пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU