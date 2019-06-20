В больницах Челябинской области остается пять пострадавших в ДТП на М-5

СЕГОДНЯ 08:20 2019-06-20T08:21:11+03:00

Водитель автобуса с 11 пассажирами грубо нарушил правила дорожного движения. Фото: В автобусе ехали 12 человек. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

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Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе регионального минздрава, после аварии на федеральной трассе М-5 под Златоустом под наблюдением врачей остаются пять человек: подросток, которого вчера перевези в Челябинскую областную больницу на реанимобиле, мужчина и женщина — все в реанимации, один пассажир в неврологическом и один — в травматологическом отделении.

— Состояние пациентов в реанимации стабильное. В течение нескольких часов мужчину вертолетом санитарной авиации доставят в Челябинскую областную клиническую больницу. Медики готовят пациента к перелету, — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения области.

Напомним, ДТП на М-5 случилось вечером 19 июня. Участниками аварии стал пассажирский автобус, который двигался из Златоуста в сторону Челябинска, бензовоз, который ехал по главной и асфальтовый каток. В салоне автобуса находилось 11 пассажиров. Двое из них погибли. По предварительным данным, в трагедии виновен водитель автобуса. Выезжая со второстепенной дороги на главную, он не пропустил бензовоз.

Медики прибыли на место ДТП уже через семь минут. Работали пять бригад «скорой помощи». Глава региона Алексей Текслер поручил областному минздраву немедленно организовать вс необходимую медицинскую помощь пострадавшим.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/715552" frameborder="0"></iframe> Авария под Златоустом.Видео: «Златоустовский рабочий»

ИСТОЧНИК KP.RU