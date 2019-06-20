Прокуратура Челябинска закрыла автомойку, построенную вместо жилого дома
Житель Челябинска купил земельный участок площадью 630 кв. м для строительства частного дома. Возвел там двухэтажное кирпичное здание. Однако, на жилой дом оно вовсе не похоже: ворота для автомобилей, табличка с ценами на услуги и вывеска «автомойка».
— Поскольку земля используется не по целевому назначению, прокурор района обратился в суд с требованием запретить использование земельного участка путем прекращения эксплуатации автомойки (ул. Гродненская, д. 11). Требования прокурора удовлетворены в полном объеме, — сообщили в прокуратуре Курчатовского района Челябинска.
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