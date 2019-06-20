2019-06-20T09:19:09+03:00
Общество

Прокуратура Челябинска закрыла автомойку, построенную вместо жилого дома

Ушлый предприниматель использовал землю не по назначению
Андрей СОКОЛОВ
Поделиться:
Незаконную автомойку закрыли.Незаконную автомойку закрыли.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Житель Челябинска купил земельный участок площадью 630 кв. м для строительства частного дома. Возвел там двухэтажное кирпичное здание. Однако, на жилой дом оно вовсе не похоже: ворота для автомобилей, табличка с ценами на услуги и вывеска «автомойка».

— Поскольку земля используется не по целевому назначению, прокурор района обратился в суд с требованием запретить использование земельного участка путем прекращения эксплуатации автомойки (ул. Гродненская, д. 11). Требования прокурора удовлетворены в полном объеме, — сообщили в прокуратуре Курчатовского района Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Челябинские юристы выпустили обучающий мультфильм «Как правильно разводиться»
Алексей Текслер поручил мэриям малых городов бороться за гранты большого федерального конкурса
Обращение мам-антипрививочниц из Магнитогорска к Владимиру Путину проверяет прокуратура
В Челябинской области предприниматели обязаны освободить землю возле озера Тургояк
Автокатастрофа с автобусом и бензовозом в Златоусте: водитель не проходил медосмотр
Алексей Текслер встретился с новым руководителем областного управления службы судебных приставов
Аграрии Южного Урала готовятся штурмовать рынки Китая
В больницах Челябинской области остается пять пострадавших в ДТП на М-5
Челябинцы знают точно, что соцсети для детей — это зло
29 долгостроев в Челябинской области поможет достроить Фонд защиты прав дольщиков
Челябинцев просят передать показания электросчетчиков до 30 июня
После жалобы Путину от жителей села Варна Челябинской области СК возбудил уголовное дело
На главной площади Челябинска бесплатно сделают флюорографию, измерят давление и индекс массы тела
В Челябинске горожан приглашают протестировать беспилотный автомобиль
В магазинах Челябинска пропадают вещи покупателей, оставленные в камерах хранения
Появилось видео с места автокатастрофы пассажирского автобуса в Челябинской области