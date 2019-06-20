Адекватных туристов на Южном Урале просят обходить стороной Аркаим
В пятницу, 21 июня, день и ночь уравняются по своей долготе. Из-за этого в ночь на субботу, 22 июня, эзотерики всех мастей соберутся на шабаш. Причем многие из них поедут на Аркаим. Чтобы не ставить свою жизнь и здоровье под угрозу, миссионерский отдел Челябинской епархии советует избегать поездок на древнее городище в конце этой недели.
— Существует два Аркаима. Первый — археологический памятник бронзового века, историко-культурный заповедник. Другой — объект оккультного туризма. На этой неделе памятник соберет сектантов, шаманов и псевдоцелителей. Обычным гражданам стоит опасаться встреч с ними, — говорит руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии Константин Путник.
Ценителям природы в Епархии советуют на этих выходных обратить взоры на другие туристические маршруты. А православных в ночь на 22 июня приглашают мемориалу «Скорбящие матери» на Лесном кладбище. Здесь пройдет панихида к Дню памяти и скорби, который приурочен к началу Великой Отечественной войны.
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