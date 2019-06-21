Обвалившаяся часть городского памятника сломала ногу трехлетнему ребенку в Челябинской области

СЕГОДНЯ 04:06 2019-06-21T04:09:18+03:00

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Монумент с изображением Прометея на 13-метровой стелле в Озерске — памятник первостроителям города. По периметру он выложен бетонными плитами. Одна из них и упала на ребенка.

— На площади Броховича возле памятника Прометею упала плита на ногу моего трехгодовалого племянника и сломала ногу. Как оказалось, практически все плиты — толщиной 200 мм и весом около 80 кг каждая — еле держатся на своих местах и в любой момент могут обрушиться и нанести серьезную травму. Это возмутительно, что культурные памятники находятся в аварийном состоянии! — пожаловался житель города в группе «Подслушано в Озерске» во «ВКонтакте».

Молодой человек записал видео, в котором наглядно показал, что плиты вокруг памятника неустойчивы, и трагедия может повториться.

Обвалившаяся часть памятника сломала ногу трехлетнему ребенку в Челябинской области.Будь в курсе событий: vk.com/ozersksecret

— С момента постройки этого памятника хожу и удивляюсь: зачем мамочки водят своих детей по этим плитам? Дети постарше тоже по ним бегают. Так все эти плиты сами годами и расшатывали, — прокомментировал Михаил Маслов.

— Однако, городу нужно следить за состоянием памятников, чтобы такой беды не случилось, — ответил Алексей Попов.

Инцидент произошел 20 июня. В тот же день плиты положили на свежий раствор, а сверху — записку «Ногами не вставать!»

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ИСТОЧНИК KP.RU