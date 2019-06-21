2019-06-21T05:22:00+03:00
Общество

Само совершенство! Театру из Челябинска купили рояль за 14 млн рублей

Инструмент легендарной марки Steinway
Лидия ПЕСКОВА
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Роялям Steinway отдают предпочтение многие знаменитые музыканты.Роялям Steinway отдают предпочтение многие знаменитые музыканты.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Рояль премиум-класса фирмы Steinway & Sons, который стоит 14 млн рублей, доставлен в Челябинский театр оперы и балета имени Глинки. Чарующие звуки этого инструмента зритель услышит уже в грядущем театральном сезоне, обещают в театре.

Рояли Steinway & Sons изготавливаются вручную и высоко ценятся музыкантами по всему миру. Эта марка считается символом качества, эстетики и выразительности. Музыканты ценят Steinway за несравнимое звучание и ощущение единения с инструментом во время игры. В настоящее время большинство знаменитых пианистов отдают предпочтение именно этой легендарной фирме.

— До осени новый рояль будет храниться в упаковке. А потом инструменту обеспечат необходимый температурный баланс при помощи системы климат-контроля, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь театра Анастасия Черкас.

Рояль купили на деньги областного бюджета. И это не последний подарок в этом году. Театр также планирует обновить часть музыкальных инструментов в оркестре и заменить фортепиано в гримерках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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