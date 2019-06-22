На Южном Урале ожидается жара до +34 градусов
Пора купаться и загорать! Синоптики прогнозируют жару в Челябинской области. В понедельник, 24 июня, воздух прогреется до +34 градусов. Правда, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Поэтому, не забудьте захватить зонтик, уходя из дома.
Завтра, 23 июня, в области будет +27, +32. В некоторых районах польет дождь, также ожидаются грозы. При грозах ветер может усилиться до 18 м/c. В Челябинске ожидается +27, +29.
По прогнозу гидрометцентра России, со вторника, 25 июня, температура в областном центре начнет понижаться. Так, в пятницу, 28 июня, будет уже +17.
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ИСТОЧНИК KP.RU