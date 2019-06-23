Житель Челябинска пытался задушить врача скорой фонендоскопом

СЕГОДНЯ 11:43 2019-06-23T11:48:51+03:00

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Очередное нападение на работников скорой помощи произошло в Челябинске. Об этом сообщают пользователи соцсетей. Стычка случилась 22 июня в Металлургическом районе.

Медиков вызвала компания под веществам на улицу Румянцева. Одному из них стало дурно. Однако когда скорая приехала, медработников встретили кулаками.

— Наркоманское быдло разбило стекло кирпичом в машине, схватил за волосы и пытался душить фонендоскопом девочку-фельдшера. Насколько это страшно и сколько таких случаев, о которых не знает население, — комментируют ситуацию очевидцы.

Отметим, что в России неоднократно поднимался вопрос о том, чтобы ужесточить ответсвенность за нападение на сотрудников скорой. Пока же этого не произошло.

В комментариях пользователи высказывают слова поддержки врачам. И советуют, возить с собой хотя бы перцовый баллончик.

В полиции подтвердили факт инцидента.

— Нападавший задержан и доставлен в отдел полиции. Ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="202" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/716146" frameborder="0"></iframe> Напал на врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU