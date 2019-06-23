Житель Челябинска пытался задушить врача скорой фонендоскопом
Очередное нападение на работников скорой помощи произошло в Челябинске. Об этом сообщают пользователи соцсетей. Стычка случилась 22 июня в Металлургическом районе.
Медиков вызвала компания под веществам на улицу Румянцева. Одному из них стало дурно. Однако когда скорая приехала, медработников встретили кулаками.
— Наркоманское быдло разбило стекло кирпичом в машине, схватил за волосы и пытался душить фонендоскопом девочку-фельдшера. Насколько это страшно и сколько таких случаев, о которых не знает население, — комментируют ситуацию очевидцы.
Отметим, что в России неоднократно поднимался вопрос о том, чтобы ужесточить ответсвенность за нападение на сотрудников скорой. Пока же этого не произошло.
В комментариях пользователи высказывают слова поддержки врачам. И советуют, возить с собой хотя бы перцовый баллончик.
В полиции подтвердили факт инцидента.
— Нападавший задержан и доставлен в отдел полиции. Ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области
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Напал на врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU