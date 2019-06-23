На единственном прогулочном маршруте в Челябинске предложили убрать ларьки

СЕГОДНЯ 12:55 2019-06-23T12:55:26+03:00

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В Челябинске сейчас есть один маршрут для прогулок в центре города. Это от Кировки по проспекту Ленина до парка Гагарина. Однако прогулку сложно назвать идеальной. Одой из причин являются ларьки, считает лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов.

— Ширину тротуара выбирают такой, чтобы людям было комфортно идти. Для этого делают подсчет пешеходного трафика — все серьезно, как и для автомобильных дорог. Ларек на тротуаре ограничивает пропускную способность и создает моральный дискомфорт — приходится подстраиваться, останавливаться, пропускать. Это не круто, — написал Владов.

Урбанист отмечает, что на прогулочных маршрутах кроме пропускной способности особенно важна эстетика среды.

— Ровный, уходящий вдаль тротуар — красиво. Есть ощущение пространства. Ларьки, перегораживающие вид, — ужасно. Они могут быть сбоку, но не должны быть на пути перемещения/взгляда. Резолюция: вдоль всего проспекта Ленина нужно убрать или сместить ларьки с тротуаров. Будет лучше. Некоторым это может быть неочевидно, пока не сделаешь и не сравнишь «было-стало», — резюмировал активист.

Фото: «Челябинский урбанист»

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ИСТОЧНИК KP.RU