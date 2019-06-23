2019-06-23T12:55:26+03:00
Общество

На единственном прогулочном маршруте в Челябинске предложили убрать ларьки

Так он станет дружелюбнее к пешеходам
Андрей АБРАМОВ
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Ларьки портят пешеходный маршрут. Фото: «Челябинский урбанист»Ларьки портят пешеходный маршрут. Фото: «Челябинский урбанист»
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В Челябинске сейчас есть один маршрут для прогулок в центре города. Это от Кировки по проспекту Ленина до парка Гагарина. Однако прогулку сложно назвать идеальной. Одой из причин являются ларьки, считает лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов.

Ширину тротуара выбирают такой, чтобы людям было комфортно идти. Для этого делают подсчет пешеходного трафика — все серьезно, как и для автомобильных дорог. Ларек на тротуаре ограничивает пропускную способность и создает моральный дискомфорт — приходится подстраиваться, останавливаться, пропускать. Это не круто, — написал Владов.

Урбанист отмечает, что на прогулочных маршрутах кроме пропускной способности особенно важна эстетика среды.

— Ровный, уходящий вдаль тротуар — красиво. Есть ощущение пространства. Ларьки, перегораживающие вид, — ужасно. Они могут быть сбоку, но не должны быть на пути перемещения/взгляда. Резолюция: вдоль всего проспекта Ленина нужно убрать или сместить ларьки с тротуаров. Будет лучше. Некоторым это может быть неочевидно, пока не сделаешь и не сравнишь «было-стало», — резюмировал активист.

Фото: «Челябинский урбанист»

Фото: «Челябинский урбанист»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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