Жители Челябинской области дождались грибов

СЕГОДНЯ 04:02 2019-06-24T04:02:48+03:00

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Чуть ли не с первого дня лета в соцсетях то и дело кто-нибудь задает вопрос: «Ну что, уже есть грибы?» А ему обычно отвечают: «Да рано!», «Еще дождей не было». И вот в группах «ВКонтакте» стали появляться первые фотографии от грибников.

— Дождались наконец-то! — написал житель Озерска и продемонстрировал кучку боровиков.

Некоторые не поверили. А другие стали выкладывать свои фотографии. Кто-то нашел всего пару подберезовиков, а кто-то набрал маслят. Но, говорят, грибов пока все же мало, и большинство — червивые. Так что лучше еще немного подождать.

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ИСТОЧНИК KP.RU