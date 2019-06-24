2019-06-24T08:20:32+03:00
Политика

Во время отставки Владимира Елистратова заговорили о возврате прямых выборов мэра Челябинска

На экстренную сессию гордумы теперь уже экс-мэр пришел без галстука
Ольга АНТОНОВА
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Владимир Елистратов подал заявление об отставке и депутаты его удовлетворили.Владимир Елистратов подал заявление об отставке и депутаты его удовлетворили.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Заявление об отставке по собственному желанию Владимир Елистратов подал утром в понедельник, 24 июня. Депутаты Челябинской городской думы собрались на внеочередное заседание. Присутствовало 43 народный избранника, или 90% от общего числа.

На заседание прибыл глава региона Алексей Текслер. Он и открыл заседание, объявив об отставке мэра. И рекомендовал первого замглавы города Котову Наталью.

В президиуме рядом с Текслером сидел Елистратов. Он был без галстука и выглядел, как отпускник. Эмоции прятал.

— Уважаемые депутаты, заявление об отставке написано мной осознанно, на основе рекомендации губернатора.

Единогласно депутаты приняли отставку Елистратова и утвердили Котову Наталью исполняющей обязанности.

Слово взял депутат-коммунист Нациевский. Он заявил о необходимости возврата к прямым выборам мэра: депутаты, а не народ, избирали уже четвертого мэра. Председатель Челябинской городской Думы заявил, что выступление не по регламенту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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