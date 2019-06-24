КамАЗ сбил двух пенсионеров на пешеходном переходе в Челябинске

СЕГОДНЯ 17:11 2019-06-24T17:16:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла сегодня днем, 24 июня, на Уфимском тракте возле СНТ «Спутник». О ней сообщили очевидцы в соцсетях.

— Водитель грузовика сбил пешеходов, они живы. ДТП произошло на выезде из города, после поста ГАИ на АМЗ, — написал очевидец Роман в группе во ВКонтакте «Инцидент Челябинск».

Как уточнили в ГИБДД, водитель КамАЗа сбил пожилых людей, когда они переходили дорогу по «зебре». Пенсионерам по 64 года. Их увезли в больницу с травмами.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины аварии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU