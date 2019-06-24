КамАЗ сбил двух пенсионеров на пешеходном переходе в Челябинске
Авария произошла сегодня днем, 24 июня, на Уфимском тракте возле СНТ «Спутник». О ней сообщили очевидцы в соцсетях.
— Водитель грузовика сбил пешеходов, они живы. ДТП произошло на выезде из города, после поста ГАИ на АМЗ, — написал очевидец Роман в группе во ВКонтакте «Инцидент Челябинск».
Как уточнили в ГИБДД, водитель КамАЗа сбил пожилых людей, когда они переходили дорогу по «зебре». Пенсионерам по 64 года. Их увезли в больницу с травмами.
Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU