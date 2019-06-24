2019-06-24T18:40:10+03:00
Происшествия

В центре Челябинска на ходу вспыхнул автомобиль такси

Машину помогли потушить прохожие
Валентина ВАГАНОВА
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Дымило очень сильно. Фото: группа во ВКонтакте «Инцидент Челябинск»Дымило очень сильно. Фото: группа во ВКонтакте «Инцидент Челябинск»
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Сегодня днем, 24 июня, на улице Труда, возле дома №19, загорелась машина «Яндекс.Такси». По словам очевидцев, иномарка выезжала со двора, внезапно под капотом задымилось.

Пассажиров в салоне не было. Водитель тут же выскочил и стал тушить. На помощь ему пришли прохожие и проезжавшие мимо водители. Потушить огонь удалось до приезда пожарных.

— Произошло возгорание моторного отсека. Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от МЧС шесть человек и две единицы техники, — уточнили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

На место выезжала «скорая», но, к счастью, помощь медиков никому не понадобилась.

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В Челябинске на ходу загорелось такси.Видео: группа во ВКонтакте «Инцидент Челябинск»

ИСТОЧНИК KP.RU

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