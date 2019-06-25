Фестиваль современного искусства, спорта и музыки Urban Fest пройдет в Челябинске

СЕГОДНЯ 13:52 2019-06-25T13:52:53+03:00

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27 июня на парковке ТРК Горки со стороны Меридиана состоится фестиваль современного искусства, спорта и музыки Urban Fest. В рамках мероприятия пройдут танцевальные битвы по хип-хопу, брейк-дансу и дэнсхоллу. Состоятся граффити контест, соревнования по скейтборду, BMXу и роликам, открытый чемпионат города по воркауту, показательные выступления по слэклайну.

Будут мастер-классы по вождению мотоциклов от MotoGymKhana, соревнования по армреслингу, конкурсная программа от ХК «Трактор», а также большой концерт «Хамиля и Змея», которые исполнят все хиты.

Организаторы фестиваля: Управление по делам молодежи администрации города Челябинска, ТРК Горки, Челябинская федерация хип-хоп культуры, танцевальный хип-хоп лагерь Brooklyn, магазин Banan Boardshop, движение Street Workout и хип-хоп магазин Skillz.

Начало в 18-00.

ИСТОЧНИК KP.RU