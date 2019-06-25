2019-06-25T13:52:53+03:00
Общество

Фестиваль современного искусства, спорта и музыки Urban Fest пройдет в Челябинске

На него приедет известный рэп-дуэт «Хамиль и Змей»
Поделиться:
Изменить размер текста:

27 июня на парковке ТРК Горки со стороны Меридиана состоится фестиваль современного искусства, спорта и музыки Urban Fest. В рамках мероприятия пройдут танцевальные битвы по хип-хопу, брейк-дансу и дэнсхоллу. Состоятся граффити контест, соревнования по скейтборду, BMXу и роликам, открытый чемпионат города по воркауту, показательные выступления по слэклайну.

Будут мастер-классы по вождению мотоциклов от MotoGymKhana, соревнования по армреслингу, конкурсная программа от ХК «Трактор», а также большой концерт «Хамиля и Змея», которые исполнят все хиты.

Организаторы фестиваля: Управление по делам молодежи администрации города Челябинска, ТРК Горки, Челябинская федерация хип-хоп культуры, танцевальный хип-хоп лагерь Brooklyn, магазин Banan Boardshop, движение Street Workout и хип-хоп магазин Skillz.

Начало в 18-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На подготовку Челябинска к саммитам выделено еще 250 миллионов
На площади Революции в Челябинске сняли асфальт
Со здания детского сада в Челябинской области летят булыжники
В Челябинске величественный фонтан превратили в свалку
Жителей Челябинской области приглашают на книжную ярмарку
Сотрудники Росреестра из Челябинска пойдут под суд за взятку
Ректор одного из вузов Челябинска написал заявление об отставке
Житель Челябинска спасает мир, собирая старые батарейки
На Южном Урале замдиректора УК осудят за упавшую с крыши льдину-убийцу
Памятник казакам появился в Челябинской области
После скандала на шоу «Голос» на конкурсе «Песня города» в Челябинске проследят за накруткой лайков
Четыре человека в реанимации после жуткой аварии под Челябинском
Тигрицу из Челябинска нарисовали во Владивостоке
Туристы сняли на видео лисицу в нацпарке «Таганай»