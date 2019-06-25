В Челябинске заработал новый сервис доставки еды из ресторанов
Приход крупный компаний в Челябинск всегда небольшой праздник для южноуральцев. На сей раз в городе заработала доставка от Delivery Club. Раньше функционировало только приложение, в которое рестораны-партнеры выкладывали свои меню. Теперь компания готова предоставить заведениям свою службу доставки.
Это те самые «зеленые человечки» с большим коробом на плечах. На Урале доставка от компании уже работает в Уфе, Перми, Екатеринбурге. Плюс такой доставки прежде всего для заведений, у которых нет своих курьеров.
Delivery Club работает в 18 городах страны. В Челябинске уже действует прямой их конкурент «Яндекс.Еда».
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ИСТОЧНИК KP.RU