Борис Дубровский подал в суд на антимонопольщиков

СЕГОДНЯ 17:04 2019-06-25T17:04:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Экс-глава Челябинской области Борис Дубровский подал иск в Арбитражный суд Москвы. По сообщениям СМИ он собирается опротестовать решение ФАС, которая обвинила его в создании картельного сговора.

По данным антимонопольщиков, с 2015 по 2018 год более 90% всех контрактов на строительство и ремонт дорог областные власти заключили с компанией «Южуралмост». Антимонопольная служба выявила 30 аукционов, которые прошли с нарушением закона. Их выиграла одна и та же компания — «Южуралмост», а заявки других участников отклонялись без объяснения причин. Десять аукционов на общую сумму 2,4 миллиарда рублей ФАС признала незаконными.

После того, как этим делом заинтересовались правоохранительные органы, бывший губернатор поспешил покинуть свой пост. Сейчас Борис Дубровский просит признать незаконным решение ФАС, которое повлекло его отставку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU