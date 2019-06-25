2019-06-25T17:04:38+03:00
Общество

Борис Дубровский подал в суд на антимонопольщиков

Он просит признать действия ФАС незаконными
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: пресс-служба губернатора Челябинской областиФото: пресс-служба губернатора Челябинской области
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Экс-глава Челябинской области Борис Дубровский подал иск в Арбитражный суд Москвы. По сообщениям СМИ он собирается опротестовать решение ФАС, которая обвинила его в создании картельного сговора.

По данным антимонопольщиков, с 2015 по 2018 год более 90% всех контрактов на строительство и ремонт дорог областные власти заключили с компанией «Южуралмост». Антимонопольная служба выявила 30 аукционов, которые прошли с нарушением закона. Их выиграла одна и та же компания — «Южуралмост», а заявки других участников отклонялись без объяснения причин. Десять аукционов на общую сумму 2,4 миллиарда рублей ФАС признала незаконными.

После того, как этим делом заинтересовались правоохранительные органы, бывший губернатор поспешил покинуть свой пост. Сейчас Борис Дубровский просит признать незаконным решение ФАС, которое повлекло его отставку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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