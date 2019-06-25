«Один в один»: девушка из Челябинска, как две капли воды похожа на Дженнифер Лопес

СЕГОДНЯ 20:52 2019-06-25T20:52:59+03:00

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На Южном Урале нашли двойника легендарной звезды Голливуда. Жительница Челябинска Наталья точная копия американской актрисы Дженнифер Лопес.

Феноменальное сходство заметили подписчики Натальи в социальных сетях. После того, как девушка выложила на своей страничке фото с новым макияжем, на нее посыпались комментарии.

— Копия Джей Ло! Я сначала подумала , что настоящая Дженнифер Лопес. Так похожа! Вот так становятся звёздами !— пишу пользователи социальных сетей.

Впрочем, сама Наталья двойником знаменитости себя не считает. По ее словам, секрет кроется в талантливой работе челябинского визажиста.

Как бы там ни было, если Дженнифер Лопес вдруг понадобится дублерша, она знает, где ее искать.

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ИСТОЧНИК KP.RU