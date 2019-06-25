«Один в один»: девушка из Челябинска, как две капли воды похожа на Дженнифер Лопес
На Южном Урале нашли двойника легендарной звезды Голливуда. Жительница Челябинска Наталья точная копия американской актрисы Дженнифер Лопес.
Феноменальное сходство заметили подписчики Натальи в социальных сетях. После того, как девушка выложила на своей страничке фото с новым макияжем, на нее посыпались комментарии.
— Копия Джей Ло! Я сначала подумала , что настоящая Дженнифер Лопес. Так похожа! Вот так становятся звёздами !— пишу пользователи социальных сетей.
Впрочем, сама Наталья двойником знаменитости себя не считает. По ее словам, секрет кроется в талантливой работе челябинского визажиста.
Как бы там ни было, если Дженнифер Лопес вдруг понадобится дублерша, она знает, где ее искать.
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ИСТОЧНИК KP.RU