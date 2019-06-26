Транспортный коллапс случился утром в центре Челябинска
Утром 26 июня на проспекте Ленина в Челябинске отключили светофоры. Это спровоцировало гигантскую пробку. Вереница авто растянулась от площади Революции до агроакадемии.
— На проспекте Ленина не работают светофоры. Большая пробка. На Алом поле и на перекрестке с Красной стоят регулировщики. Но это не особо помогает трафику, — поделилась читательница КП-Челябинск.
По данным «Яндекс. Карты», в центре города на проспекте Ленина действительно имеются затруднения движения. В целом по городу пробок больше нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU