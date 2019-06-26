В Челябинске против экс-замминистра экономического развития выдвинуто новое обвинение

СЕГОДНЯ 15:21 2019-06-26T15:21:32+03:00

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Бывшему заместителю министра экономического развития Челябинской области Антону Бахаеву предъявлено обвинение в получении взятки. В СУ СКР по Челябинской области подтверждают: обвинение во взяточничестве бывшему чиновнику предъявлено. Кроме того, Бахаев — фигурант дела о мошенничестве.

История с мошенничеством тянется со времен российско-казахстанского форума, что прошел в Челябинске в ноябре 2017 г Бахаева подозревают в хищении нескольких миллионов рублей при организации банкета для высокопоставленных гостей форума.

Подробности по новому обвинению во взятке в интересах следствия не разглашаются, но в устных разговорах упоминается сумма в миллион рублей.

Из неофициальных источников известно, что взятку Бахаеву мог дать руководитель РА «Элефант» Михаил Смирнов. Мзда предназначалась за покровительство при организации российско-казахстанского форума. Смирнову тоже грозит обвинение — в передаче взятки.

Напомним Антона Бахаева задержали в июле прошлого года. Жизнь чиновника била ключом: он отвечал за подготовку Челябинска к саммитам. Все рухнуло, когда 19 июля 2018 г к нему пришли сотрудники ФСБ. Дубровский вскоре уволил Бахаева с государственной службы в связи с утратой доверия.

Взятка в миллион рублей грозит Бахаеву лишением свободы на срок от семи десяти лет.

Напомним, в январе обвинение в мошенничестве выдвинуты и против директора РА «Элефант» Смирнова. По версии следствия, он тоже причастен к мошенничеству с бюджетными деньгами, предназначенными для российско-казахского форума.

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ИСТОЧНИК KP.RU