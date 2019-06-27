На трамвайных путях в Челябинске оставили гранату

СЕГОДНЯ 12:22 2019-06-27T12:22:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем 27 июня встало движение трамваев на улице Горького в Челябинске. Виной тому — опасный предмет на рельсах. Неизвестные оставили прямо на путях гранату.

На место вызвали взрывотехников из Росгвардии. Приехали оперативно. Оказалось, что граната не настоящая. Очевидцы засняли место происшествия на мобильник. Кадры выглядят слегка комично: рядом с рельсами стоит боец в каске и бронежилете, а через пять метров любопытствует бабушка.

— Поставили сотрудника охранять гранату.

— Что вы смеетесь, у человека важная работа! Наверное ждут кого-то чтобы снять отпечатки, установить, кто ее оставил.

Также в комментариях к видео сообщили, что граната предназначена для игры в страйкбол.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/717000" frameborder="0"></iframe> Гранату подбросили под трамвай.

ИСТОЧНИК KP.RU