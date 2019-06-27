2019-06-27T15:58:54+03:00
Общество

На Южном Урале не хватает более тысячи медицинских специалистов

А вакансий в больницах и поликлиниках еще больше — свыше трех тысяч
Лидия ПЕСКОВА
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Медицинских вакансий в Челябинской области - море.Медицинских вакансий в Челябинской области - море.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Челябинская область столкнулась с серьезным дефицитом медицинских специалистов. В учреждениях региона сейчас не хватает 1,2 тысяч докторов, а в целом вакантными остаются 3,5 тысячи ставок, сообщает информационное агентство «Ура.ру» со ссылкой на министра здравоохранения Челябинской области Сергея Приколотина.

Благодаря программам «Земский врач» и «Земский фельдшер» за последние годы удалось закрепить на селе 617 медиков с высшим медицинским образованием и 59 — со средним медицинским. К программам также подключились города с численностью жителей до 50 тыс. человек.

Напоминаем, участникам этих программ полагается единовременная выплата: один миллион рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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