На Южном Урале не хватает более тысячи медицинских специалистов

СЕГОДНЯ 15:58 2019-06-27T15:58:54+03:00

А вакансий в больницах и поликлиниках еще больше — свыше трех тысяч

Изменить размер текста: A A

Челябинская область столкнулась с серьезным дефицитом медицинских специалистов. В учреждениях региона сейчас не хватает 1,2 тысяч докторов, а в целом вакантными остаются 3,5 тысячи ставок, сообщает информационное агентство «Ура.ру» со ссылкой на министра здравоохранения Челябинской области Сергея Приколотина.

Благодаря программам «Земский врач» и «Земский фельдшер» за последние годы удалось закрепить на селе 617 медиков с высшим медицинским образованием и 59 — со средним медицинским. К программам также подключились города с численностью жителей до 50 тыс. человек.

Напоминаем, участникам этих программ полагается единовременная выплата: один миллион рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU