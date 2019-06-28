Бешеные псы. Собаки под Саткой разорвали 40 кур и уток

СЕГОДНЯ 07:12 2019-06-28T07:12:18+03:00

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Жительница деревни Бердяуш Юлия С. проснулась от лая. Выглянула о двор, а там две чужие собаки ее кур и уток гоняют. Птиц у Юлии много — более 130 голов хороших пород. Два пса за несколько минут разорвали более 40 наседок и уток. О ЧП сообщил сайт satrab74.ru

— Выбежала в огород, а мародеров уже нет. У нас есть овчарка. Но она не трогает птицу. А тут чужие «порезвились». В огороде земля была покрыта белым пером. Вдруг, псы бешеные? Тогда и уцелевшему стаду грозит беда, — говорит хозяйка.

В администрации Бердяушского поселения сообщили, что принимают заявки на отлов собак. Когда собирается несколько таких обращений, вызывают подрядную организацию. И часто среди пойманных есть домашние, в ошейниках. Их отпускают и отслеживают до дома. С хозяевами проводят разъяснительную работу. В июне от жителей не поступило ни одной заявки на отлов.

Скорее всего, на подворье селянки налетели соседские псы.

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ИСТОЧНИК KP.RU