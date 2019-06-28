В Челябинске снова уложили асфальт в лужи

СЕГОДНЯ 09:10 2019-06-28T09:11:23+03:00

Впрочем некоторые жители сказали за это спасибо

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Ролик выложили в соцсети жители Чурилово. КамАЗ выгружает смесь для укладки асфальта на мокрую дорогу, а рабочие начинают раскидывать ее по ямам, которые залиты лужами после ливня 27 июня в Челябинске. Оператор ехидно комментирует, дескать освоили бюджет:

— Зачем использовать технику строительную, каток — машины колесами все итак хорошо раскатают.

Однако выяснилось, что никакого отношения к официальным дорожным работам эта акция не имеет.

— Официальный подрядчик всегда работает в жилетах, на машинах есть наклейки с названием фирмы. А это строители, которые во дворах возводящихся домов проезды делают. Вероятно, у них остался асфальт и они решили доброе дело сделать, ямы закидать. Так что и на этом спасибо, — рассказал КП-Челябинск житель Чурилово.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/717189" frameborder="0"></iframe> Уложили асфальт в лужи.

ИСТОЧНИК KP.RU