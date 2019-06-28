В Челябинске снова уложили асфальт в лужи
Ролик выложили в соцсети жители Чурилово. КамАЗ выгружает смесь для укладки асфальта на мокрую дорогу, а рабочие начинают раскидывать ее по ямам, которые залиты лужами после ливня 27 июня в Челябинске. Оператор ехидно комментирует, дескать освоили бюджет:
— Зачем использовать технику строительную, каток — машины колесами все итак хорошо раскатают.
Однако выяснилось, что никакого отношения к официальным дорожным работам эта акция не имеет.
— Официальный подрядчик всегда работает в жилетах, на машинах есть наклейки с названием фирмы. А это строители, которые во дворах возводящихся домов проезды делают. Вероятно, у них остался асфальт и они решили доброе дело сделать, ямы закидать. Так что и на этом спасибо, — рассказал КП-Челябинск житель Чурилово.
Уложили асфальт в лужи.
ИСТОЧНИК KP.RU