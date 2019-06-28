В Челябинске пропала девочка-подросток

СЕГОДНЯ 10:23 2019-06-28T10:23:55+03:00

Если вы знаете, где сейчас Диана, позвоните ее маме. Фото: группа «Легион-СПАС» — поиск пропавших детей Челябинск vk.com

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Пока Диана не вернулась. Сначала отвечала на звонки мамы и отца, писала им в соцсетях. А потом выключила телефон.

— 26 июня днем Диана ушла погулять. Никогда раньше дочка не уходила из дома больше, чем на несколько часов. Поздно вечером того же дня позвонила домой и попросила моего мужа, ее отчима, передать, что заночует у подруги. Дочка живет не с нами, у бабушки. Муж велел ей идти домой. Но Диана заупрямилась: не пойду, вы на меня давите и прочее, — говорит мама Дианы Елена.

— Родной отец дочери живет в Чебаркуле. Я с ним связалась, попросила, чтобы Диана пожила у нее. Чую, она сейчас в плохой компании. Раньше никогда мне не перечила, у нас были нормальные отношения. Отец согласился, позвонил дочке: «Дианочка, приезжай, отдохнешь у меня». Она согласилась. Но в назначенный час на встречу не пришла, телефон отключила, — продолжает мама.

Устав от неизвестности, в ночь с 27 на 28 июня родительница обратилась в полицию. Подростка ищут и стражи порядка, и волонтеры.

— Дианочка, деточка, вернись домой, — обращается, плача, через «Комсомолку» мама к подростку. — Мы не будем тебя ругать. Главное, чтобы ты была с нами.

Редакция КП-Челябинск присоединяется к просьбам матери: Диана, тебя ждут и любят. Вернись, пожалуйста, домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU