Ограбила родную бабушку: жительница Челябинской области не смогла убедить суд, что не нападала на пенсионерку
В Челябинский областной суд пришла жалоба от жительницы Верхнего Уфалея. Она настаивает, что ее отправили в колонию за грабеж незаконно. По версии следствия, она напала на свою бабушку.
На дело взяла подельницу. Вместе они ворвались в дом к 85-летней бабушке.
— Накинув на голову потерпевшей куртку, она коленями прижала к полу бабушку и потребовала передать ценности. В результате злоумышленницы похитили золотые изделия на общую сумму 70 000 рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Женщина не согласилась с приговором. Во время суда настаивала, что бабушка в силу возраста не могла правильно воспринимать происходящие события. Но суд не поверил ее доводам. В колонии общего режима ей предстоит провести три года.
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