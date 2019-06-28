Ограбила родную бабушку: жительница Челябинской области не смогла убедить суд, что не нападала на пенсионерку

СЕГОДНЯ 11:35 2019-06-28T11:38:23+03:00

Три года предстоит провести нападавшей в колонии. Фото: Тимур ХАНОВ

Она повалила 85-летнюю старушку на пол и придавила коленями

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В Челябинский областной суд пришла жалоба от жительницы Верхнего Уфалея. Она настаивает, что ее отправили в колонию за грабеж незаконно. По версии следствия, она напала на свою бабушку.

На дело взяла подельницу. Вместе они ворвались в дом к 85-летней бабушке.

— Накинув на голову потерпевшей куртку, она коленями прижала к полу бабушку и потребовала передать ценности. В результате злоумышленницы похитили золотые изделия на общую сумму 70 000 рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Женщина не согласилась с приговором. Во время суда настаивала, что бабушка в силу возраста не могла правильно воспринимать происходящие события. Но суд не поверил ее доводам. В колонии общего режима ей предстоит провести три года.

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