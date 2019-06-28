Челябинцев приглашают на модный семейный фестиваль городской среды «Все просто»
Если вам симпатична урбанистика — наука о развитии городской среды, приходите на фестиваль «Все просто». Здесь вы найдете единомышленников и замечательно проведете время. Фестиваль в Челябинске проходит уже три года.
— Будем говорить о том, как изменить Челябинск, сделать его уютным и красивым — просто, и каждый может этому способствовать. Будем показывать новый дизайн, архитектурные решения, обсуждать преображение среды. Будет музыка нон-стоп, уличный театр, лекторий, мастер-классы для взрослых и детей, кинотеатр под открытым небом с пледом и какао, — говорят организаторы семейного фестиваля «Все просто».
Когда? 6, 7 июля. 12.00-20.00.
Где? Площадка за ТРК «Алмаз» (Ленинский район), Копейское шоссе, 64.
Билет — 200 руб.
Семейный билет — (двое взрослых, двое детей) — 600 руб.
Билет для велосипедистов — 150 руб.
Билет действует один день, на второй день билет нужно купить еще раз.
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